لديه رخصة قيادة عسكرية “ليبية”..إرهابي تونسي قتل خلال المواجهات مع كتيبة “خالد بن الوليد” كتيبة خالد بن الوليد خاضت مواجهات عنيفة مع مسلحين من تنظيم الدولة “داعش”

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منذ أن بدأت الجماعات الإرهابية في الظهور في ليبيا وبدأ الإرهابيون الأجانب في القدوم إليها وتقلدوا مناصب قيادية في التنظيم ظنوا أن ليبيا أصبحت إمارة في دولتهم المزعومة وعاثوا فسادًا في البلاد قتلًا وتنكيلًا بأهلها.

لكن كل ظنونهم خابت وفشلت، فالليبيون منذ البداية أعلنوا رفضهم لهذه الكيانات خرجوا في مظاهرات ضدهم، وعندما احتدم الأمر واشتد تطوعوا للمشاركة في قتاله مع القوات المسلحة حتى تطهير المدن من دنسهم.

وكلما حققت القوات المسلحة انتصارًا ضد هذه الجماعات الإرهابية ودخلت معها في اشتباكات ومعارك شرسة تجد التأييد والدعم والمؤازرة من كافة شرائح المجتمع الليبي والدعوة لها بالنصر والفرح في حال هزم الإرهابيين أو قتل بعضهم في تلك المعارك إلى أن تم النصر للقوات المسلحة في مدن ومناطق عدة.

كشف مصدر مطلع أن أحد قتلى عناصر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” خلال المواجهات مع كتيبة “خالد بن الوليد” التابعة للقوات المسلحة تونسي الجنسية.

ولفت المصدر إلى أن الإرهابي التونسي دخل إلى الأراضي الليبية في أكتوبر 2016 وتحديدا دخل إلى العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر ذاته أن تم إصدار رخصة قيادة عسكرية ليبية للإرهابي التونسي تحت رقم ” 363212 ” بعد وصوله فقط بخمس أيام.

وكانت كتيبة خالد بن الوليد خاضت مواجهات عنيفة مع مسلحين من تنظيم الدولة “داعش” بين منطقتي أم الأرانب والقطرون.

وأوضح المصدر ذاته – في وقت سابق – أن الاشتباكات دارت بالقرب مما يعرف بـ “انتينة 80” في أقصى الجنوب الليبي، مؤكدًا أن هؤلاء الإرهابيين هربوا من مدينة مرزق.

يشار إلى أن القيادة الأمريكية الأفريقية “أفريكوم” أعلنت الأسبوع الماضي استهدافها خلال غارات جوية، مواقع عدة لإرهابيين في مدينة مرزق وضواحي سبها أدت إلى مقتل 36 إرهابيا.