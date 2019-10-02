ضبط مروجي مخدرات في بنغازي متورطين في قضايا سرقة وقتل

أخبار ليبيا24ـ خاص

تمكّن أعضاء وحدة التحريات بمـركـز شـرطة الصابري في بنغازي من ضبط مركبة يستخدمها أربعة أشخاص للقيام بأعمال سلب للمواطنين وسرقة الأسواق، والاتجار بالمواد المخدرة.

وفي تسجيل مرئي نقله الإعلام الأمني لمديرية أمن بنغازي أفاد رئيس مركز شرطة الصابري، الرائد طارق نجم، إن عناصر التحريات ضبطوا ضبط مركبة نوع (كيا) بيضاء اللون ومُعتمة بالكامل بها أشخاص من البشرة السمراء.

وأضاف، وبعد الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم، اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة على متن هذه المركبة في جزيرة سيدي يونس، حيثُ يقومون بجلب هذه المواد من مدينة البيضاء.

وقال، “أثناء التحقيق والاستدلال معهم اعترفوا بالتعامل مع شخص آخر سوداني الجنسية يقوم بعملية السحر والشعوذة يقيم في منطقة الماجوري شارع 14، كما اعترف أحد المتهمين بعملية قتل لشخص سوداني الجنسية في عام 2014م، واعترفوا بسرقة سوق الذهب (فنيسيا) وهم يرتدون ملابس عسكرية مستغلين الزي العسكري للقيام بأعمال غير مشروعة”.

وأفاد نجم، ” توجد عدة محاضر ضد هذه المركبة، وتم اعترافهم بما نسب إليهم من قضايا للسلب والسرقة والاتجار بالمواد المخدرة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة”.

ويأتي ضبط المركبة في ظل مواصلة أعضاء مركز شرطة الصابري للحملات الأمنية المُكبرة لضبط الخارجين عن القانون، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ويقومون بمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار وتوافر الأمن.