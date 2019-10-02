حكومة الوفاق تفرج عن أردنيين اثنين كانا محتجزين في طرابلس أخبار ليبيا24 ترصد صور لوصلهما إلى الأردن

أخبار ليبيا24ـ خاص

وصل إلى الأردن اليوم الأربعاء مواطنان أردنيان كانا محتجزين في العاصمة طرابلس منذ أكثر من شهر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، قوله: “أنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة في الدولة الأردنية، تم اليوم الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبورجيع، اللذين كانا محتجزين في دولة ليبيا منذ أكثر من شهر”.

ولم يشر القضاء في إعلانه عن أسباب احتجاز الأردنيين في الأردن في طرابلس.

وأظهرت صور رصدتها (أخبار ليبيا24) وصول الأردنيين ظهر اليوم الأربعاء إلى مطار الملكة عليا بالعاصمة عمّان.

وأوضح القضاة في بيان أن جهودا حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة الأمنية المختصة منذ تلقيها خبر الاعتقال، حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المواطنين الأردنيين صباح اليوم وتم تأمين عودتهما سالمين بحمد الله الى المملكة.

وفي 18 سبتمبر الماضي أفرجت حكومة الوفاق بطرابلس اثنين من بين 3 أردنيين كانوا محتجزين في العاصمة طرابلس منذ شهر أغسطس 2018.

والأردنيين المحتجزين آنذاك هم، “فادي عفارة، علي الزعبي، رامي الشويات”، وجميعهم كانوا يعملون في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق في تاجوراء غربي طرابلس.