بقيمة بلغت “50” مليون يورو .. ورش عمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تستهدف مدراء المكاتب الإعلامية بالبلديات من أجل تنفيذ برامج خاصة لتأهيل المسؤولين عن هذه المرافق

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت بفندق “قرطاج طالاسو” في العاصمة التونسية ورشة العمل برعاية الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسيف .

وحضر الورشة التي افتتحت أمس الثلاثاء مدراء إدارات الإعلام لعدد 24 بلدية من مناطق الشرق والغرب والجنوب، وذلك من أجل تنفيذ برامج خاصة بإعادة تأهيل مرافق الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.

ويسعى الشركاء المنفذون لهذا البرنامج لتقديم الدعم الفني لمدراء إدارات الإعلام وبناء قدرات المجالس البلدية لتوفير الخدمات الشاملة.

وقد رصدت لهذا البرنامج ميزانية تقدر بـ “50” مليون يورو مقدم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأم المتحدة للطفولة .

وسيقدم الشركاء المنفذون لهذا البرنامج كل مالديه من أجل تنفيذ البرامج العام، وعلى مدراء إدارات الإعلام والإعلان عن هذه المشاريع في البلديات المشاركة في ورشة العمل التي تستمر لمدة 3 أيام .