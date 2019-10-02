بعد وقت قليل من نشر إعلام الإخوان الخبر .. “الأفريكوم” تنفي استهداف رتل تابع للجيش يضم مرتزقة روس شرق سرت آخر عمليات الأفريكوم كانت قد استهدفت تنظيم داعش في أقصى الجنوب قبل أيام

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نفي القسم الإعلامي بقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” الأنباء الذي أوردته اليوم وسائل إعلام حزب العدالة والبناء (قناتي الرائد وبانوراما) بشأن استهداف طائرات أمريكية رتل تابع لقوات الجيش الوطني يضم مرتزقة روس شرقي مدينة سرت .

القسك الإعلامي للأفريكوم أكد – بحسب صحيفة المرصد الليبية – أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن آخر عمليات القوة كانت التي استهدفت تنظيم داعش في أقصى الجنوب قبل أيام .

يشار إلى أنه منذ أيام قليلة نبهت بعثة الأمم المتحدة قنوات ووسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق التوقف عن بث أخبار مزيفة وكاذبة عن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.