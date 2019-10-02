بعد نفي “الأفريكوم” .. الغرياني : الحرب ضد حفتر مقدسة لوجود مرتزقة روس في صفوفه

بعد نفي “الأفريكوم” .. الغرياني : الحرب ضد حفتر مقدسة لوجود مرتزقة روس في صفوفه الغرياني يزعم وجود شركات أمنية روسية تقاتل كمرتزقة في صفوف الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدم المفتي المعزول “الصادق الغرياني”، التعازي لعائلة امسيمير في مقتل القيادي في قوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق هشام “مسيمير”، سائلاً الله أن يتقبله من الشهداء، حسب قوله .

وزعم الغرياني – عبر برنامج الإسلام والحياة اليوم الأربعاء بقناة التناصح التابعة للجماعة الليبية المقاتلة – وجود شركات أمنية روسية، بحسب وصفه، تقاتل كمرتزقة في صفوف الجيش الليبي.

ونفي القسم الإعلامي بقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” الأنباء الذي أوردته اليوم وسائل إعلام حزب العدالة والبناء (قناتي الرائد وبانوراما) بشأن استهداف طائرات أمريكية رتل تابع لقوات الجيش الوطني يضم مرتزقة روس شرقي مدينة سرت .

القسك الإعلامي للأفريكوم أكد – بحسب صحيفة المرصد الليبية – أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن آخر عمليات القوة كانت التي استهدفت تنظيم داعش في أقصى الجنوب قبل أيام .

وقال الغرياني: “حفتر وأبناء المنطقة الشرقية الإجرامية وترهونة الفاسدون يسلطون علينا العصابات والمرتزقة الروس، ليس لأحد أن يتأخر عن الالتحاق بالجبهة، هذا فرض عين”، متابعا: “هذه حرب مقدسة ضد هؤلاء الكفرة ومن يمولهم” .

برنامج #الإسلام_والحياة | 2 – 10 – 2019تقديم الشيخ عبدالله الجعيدي يستضيف الشيخ د. #الصادق_الغرياني مفتي عام #ليبيايمكنكم المشاركة عبر الاتصال على أرقام الهواتف التالية:021334740102133474020213347403#التناصح Posted by ‎التناصح‎ on Wednesday, October 2, 2019

وأشاد المفتي المعزول بكلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالباً باتخاذ إجراءات رسمية ضد الدول التي اتهمها السراج بالتدخل في ليبيا، واصفاً أداء حكومة الوفاق بأنه متدن.

وتوجّه الغرياني للمقاتلين التابعين لهم برسالة لخصها في أن حسم المعركة يتطلب ضرورة اجتياح مدينة ترهونة للقضاء فيها على من وصفهم بـ “المفسدين، أعداء القرآن، عملاء مشروع الصهيونية ” .

وقال إن ” المدافعين عن طرابلس لن يتمكنوا من حسم المعركة مالم يحسموا أمر ترهونة بالقضاء على من وصفهم بالعصابات المتواجدين فيها على غرار عملية غريان .

وأضاف : ” لا تجاملوا ترهونة فقد أعطيتموها الفرصة الكافية ، نحترم أخيارها ، لكن هذه العصابات المتواجدة فيها لابد من القضاء عليها ، لابد من إقتحام ترهونة والقضاء على العصابات التي تقاتل مع حفتر وتضربكم بالراجمات ” .

وتابع قائلاً : ” هناك عصابات وهم قلة، أم أهل ترهونة فنعرف أنهم لا يرضون بهذا العار وهذا الذل ، لكنهم مقهورون مثلكم ومجبورون ولامنهم أحد يستطيع رفع رأسه ، كما كان أهل غريان عندما كان فيها حفتر ” .

واتهم قوى الجيش في ترهونة بأنها عصابات منضمة للمفسدين راضية بالعار والعمالة لدول أجنبية ، قائلاً بأن من يقاتلون من أهل ترهونة مع حفتر هم عملاء وأذلاء والتاريخ والدين والقرآن سيلعنهم لأنهم يقاتلون ضد مشروع صهيوني وظالم يريد أن يحتل ليبيا ويدمرها ! .

وختم الغرياني في هذا الصدد مخاطبا المسلحين الموالين لهم بالقول : ” لا يقول لي أحد لا هذا نسيج اجتماعي وكذا ، هذا ليس نسيج اجتماعي ، فالنسيج تحافظون عليه عندما تقطعون دابر الفساد، أما إذا بقي الفساد بمدينة من المدن فبذلك يكون النسيج الاجتماعي قد ضيعتموه وضيعتوا الدين وقضيتكم ، فلا بد أن تحققوا الانتصار بأقرب وقت ممكن” .