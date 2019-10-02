بشخصيات مشهود لها بالنزاهة .. امغيب : نحتاج لتشكيل حكومة وحدة وطنية هذه الخطوة لقطع الطريق على المشككين في نوايا الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى تحرك سياسي داخلي يواكب تقدمات قوات الجيش لتحرير طرابلس .

امغيب أوضح ، في تدوينة له على حسابه بفيسبوك اليوم الأربعاء، أن التحرك المقصود أو العمل السياسي يتلخص في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية؛ تجمع كل أبناء ليبيا، بشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، تمارس عملها من مدينة بنغازي .

وأضاف أن تشكيل “حكومة الوحدة الوطنية” في هذا التوقيت يقطع الطريق أمام كل المشككين من دول وكيانات وأفراد في نوايا قيادة الجيش بعد تحرير طرابلس”، بحسب تعبيره.