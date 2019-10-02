الإعلام الحربي: غارات جوية على مواقع في معيتيقة ومصراتة تهدد القوات المسلحة هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة

أخبار ليبيا24ـ خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي الثلاثاء أنه تم التعامل مع عدد من المواقع التي تُهدّد القوات المُسلحة من خلال ضربات جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو الليبي.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات سلاح الجو أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في توقيت واحد والقضاء على هذا التهديد.

وأكدت الشعبة أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت المقاتلات لقواعدها سليمة بعد تنفيذها لواجباتها وتحقيق أهدافها بنجاح.

وأشارت الشعبة إلى أن تنفيذ هذه الضربات جاء بعد ورود تقارير من أجهزة الاستخبارات بالقوات المسلحة والتي ترصد أماكن متفرقه في مطار معيتيقة ومطار مصراتة.

وأفات شعبة الإعلام الحربي أنه بعد تحديد هذه المواقع والتي تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها، وأيضاً عدد 2 دُشم في مطار مصراتة استخدمت لنفس الأغراض تم تنفيذ الغارات الجوية.