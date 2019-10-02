“أبودراع” المطلوب لدى داخلية الوفاق يتهم الرئاسي بالفساد والوساطة والمحسوبية

أخبار ليبيا24

في تحد جديد يثير تساؤلًا حول قدرة أجهزة الأمن القبض عليه، اتهم “محمد الأزهر أبودراع” المطلوب لدى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على خلفية التهديدات الموجهة لوزير المالية بالحكومة، المجلس الرئاسي بالوساطة والمحسوبية والفساد المالي والإداري، مشيرًا إلى أنه يصدر قراراته بناء على الوساطة والمحسوبية.

محمد أبودراع الشهير بـ “الصندوق” كتب يقول على “فيسبوك” إن الوضع الحالي “في بلادي باختصار هو التالي: “يمتزج أنين الأمهات بصرخات الشهداء، وترى شباباً في عمر الزهور يفترشون الأرض كي يحموا حلمهم بإقامة دولة مدنية يكونون هم جزءًا لا يتجزأ منها وترى الحملات الإعلامية تشن لتشويه الشباب الذين كانوا من أوائل من تنادوا لصد (العدوان على العاصمة) كي يخرجوهم خارج المشهد”، على حد تعبيره.

وتابع: “ناهيك عن الوساطة والمحسوبية والفساد المالي والإداري الذي قد توغل في جميع مؤسسات الدولة ابتداء من المجلس الرئاسي الذي يصدر قراراته بناء على الوساطة والمحسوبية؛ فنجد العاهرات والانتهازيين في البعثات الدبلوماسية، وخريجي الجامعات يبحثون عن عمل”.

وعلى خلفية استهداف سلاح الجو التابع للجيش الوطني مخازن للذخيرة والطائرات المسيرة في كل من معيتيقة ومصراتة، قال أبودراع: “الليلة وككل ليلة طرابلس ومصراتة تقصفان كما تقصف أحلامنا بالعيش في أمن وسلام، اليوم يطلق على من تصدوا للإرهاب لقب إرهابيين ويطلق على اللصوص والمجرمين لقب جيش أتى لتحرير العاصمة، فمالكم كيف تحكمون”.

وهذه ثاني تدوينة يكتبها “الصندوق” بعد صدور أمر من قبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالقبض عليه على خلفية تهديد وزير المالية فرج أبومطاري.

وتثير هذه التدوينة من جديد تساؤلات حول مدى قدرة أجهزة الداخلية التابعة للوفاق في القبض على “أبودراع” رغم صدور أمر بالقبض عليه منذ عدة أيام.

و”أبودراع” هو قيادي بارز في القوة الثامنة المعرفة بـ (النواصي) التابعة لوزارة الداخلية، ومطلوب لدى منظمة الشرطة الدولية “الأنتربول” على خلفية اتهامات بالفساد المالي وإهدار المال الليبي.

وسبق لـ “أبودراع” أن كتب قبل أيام وعقب صدور أمر القبض عليه جملة على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلًا: “روسيا في عين زارة مش في وزارة المالية”، ما اعتبرها مراقبون للشأن العام دلالة واضحة على “استهزائه” بأمر القبض عليه.

وعقب صدور أمر القبض على “أبودراع” أعلنت القوة الثامنة (النواصي) وهي أكبر المجموعات المسلحة في طرابلس يوم الأحد أن هناك من يُتاجر بدماء من وصفتهم بـ “الشهداء الأبرار” الذين ضحـوا بأرواحهم لله ثم الدفاع عن الأرض، على حد تعبيريها.

وأوضحت القوة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن من يقوم بهذه المتاجرة، يقوم بها لمصالحه الشخصية الضيقة، حسب قولها.