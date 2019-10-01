رئيس النواب المصري: الجيش الليبي يقوم بدوره على أكمل وجه

مؤكدًا تسليح قطر وتركيا للإرهابيين في ليبيا

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد  رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، وصول الأسلحة والذخائر إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا عن طريق دولتي قطر وتركيا .

عبدالعال تابع خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي يقوم بدوره على أكمل وجه في حماية كل الحدود الليبية، وأنه ومجلس النواب بطبرق، السلطة الشرعية داخل الأراضي الليبية.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة”  لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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