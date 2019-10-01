جنائي بنغازي يضبط ثلاثة أشخاص أفارقة بحوزتهم “كوكايين”

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ضبط قسم البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن بنغازي أمس الإثنين ثلاثة أشخاص وبحوزتهم مخدر من مادة “الكوكايين.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني انه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها ثلاثة أشخاص من دولة نجيريا يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة عقليآ كونهم مستأجرين منزل من طابقين على الرئيسي في منطقة الوحيشي بعد نادي السواعد.

وأفاد المكتب ان الطابق الأول يوجد به محلين الأول لبيع وتصليح البطاريات المستعملة والثاني لتصليح عادم المركبات الآلية كونهم متخذين المحلين ساتر لبيع المخدرات وهي عبارة عن تذاكر كوكين وتحتوي التذكرة على واحد جرام.

ولفت مكتب الإعلام الامني في سم البحث الجنائي إلى أنه يتم بيع التذكرة بمايقارب 350 دينار ليبي، مؤكدًا أنه تم إعداد محضر وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المكان والقبض عليهم.

وأشار إلى أنه بالانتقال بهم إلى القسم حيث تم استدعاء المُترجم الخاص من قبل رئيس وحدة التحقيق وأثناء التحقيق اعترفو بما نسب إليهم وأحيل المحضر والمبرزات إلى النيابة العامة.