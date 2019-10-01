تمييز عنصري ومساواة مع الأجنبي..فيديو مسرب لوزير تعليم حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24 ـ خاصّ

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ڤيديو مسرب لوزير التعليم العالي في حكومة الوفاق يتحدث فيه بشكل واضح عن التمييز في التنسيق لكليات طرابلس بين خريجي الثانوية الليبين الحاصلين عليها في مدن غرب ليبيا و خريجي الثانوية الليبين الحاصلين عليى الثانوية من كندا و بريطانيا و بنغازي و المنطقة الشرقية.

وتحدث الوزير عثمان عبدالجليل الزنتاني في المقطع عن معاملة الطلبة من أبناء المنطقة الشرقية وكأنهم من دولة أجنبية بحجة أنهم من خارج المنظومة وضرورة خضوعهم لامتحان مقابلة.

وقال الزنتاني في الفيديو :”إن أي طالب ثانوي من دولة أجنبية أو من مدارس التعليم الأجنبي أو من بنغازي أو من المنطقة الشرقية أو من كندا أو بريطانيا لابد لأن يخضع لامتحان مقابلة أيًا كان لأن هذا هو الأقرب للواقع”.

وتابع وزير التعليم في حكومة الوفاق :”على افتراض أن القدرة الاستيعابية لكلية طب طرابلس آخر نسبة تم قبولها 92.5 وقدم طالب من بريطانيا من هونولولو من بنغازي ونسبته أعلى يتم قبوله بشرط أن يخضع لامتحان مقابلة وإذا كانت أقل نعتذر منه”.

وأكد النشطاء أن الكلام الصادر عن وزير التعليم في في حكومة الوفاق يعتبر تمييزًا عنصريًا بين الطلبة المتحصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام من شرق البلاد وغربها.

وأشار النشطاء إلى أن الزنتاني ساوى بين طلبة الثانوية من مدينة بنغازي أو من كل المنطقة الشرقية بالطلبة القادمين من كندا وبريطانيا وكأنهم من دولة أخرى.