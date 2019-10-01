بنفس الطريقة التي استعملت في بنغازي..القوات المسلحة تعثر على لغم في محور عين زارة طرابلس

بنفس الطريقة التي استعملت في بنغازي..القوات المسلحة تعثر على لغم في محور عين زارة طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن وحدات من القوات المسلحة الليبية تمكنت أمس الغثنين من تفكيك لغم “تشريكة” في محور عين زارة طرابلس.

وأضاف المصدر أن اللغم كان مخبأ تحت إحدى الحشائش أثناء عمليات التمشيط المتقدمة لأفراد الوحدات العسكرية.

وأوضح المصدر أن اللغم عبارة عن قذيفة “هاون” معد وموصول بسلك وممتد عبر “حقنة” ومتصلة بشريحة معدن صغيرة بداخل الحقنة ومخبأة.

ولفت المصدر إلى أن هذه الطريقة الخبيثة استنسخت من طريقة “حركة حماس” في عمل وصناعة العبوات الناسفة وطبقت في مدينة بنغازي بشكل كبير.