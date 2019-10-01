بعد تهديدات وزير مالية الوفاق .. السفارة البريطانية تؤكد دعمها للمؤسسات “الشرعية” في ليبيا بريطانيا ملتزمة بدعم استقرار الوضع والمؤسسات الاقتصادية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا، أنها تدعم إدانة البعثة الأممية إلى ليبيا، حول التهديدات الموجهة ضد وزارة مالية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وقالت السفارة البريطانية، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “نُشـاطر إدانة البعثة الأُممية حول التهديدات الموجهة ضد وزارة المالية”.

وتابعت أنها تشجُب جميع التهديدات ضد المؤسسات “الشرعية” في ليبيا، موضحة أن بريطانيا ملتزمة بدعم استقرار الوضع الاقتصادي والمؤسسات الاقتصادية في ليبيا.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اتهمت القيادي بمليشيا النواصي، الإرهابي محمد أبو دراع الملقب بــ”الصندوق”، و المدعو الطاهر عروة، بالتهجم على وزير مالية الوفاق في مقر عمله، بعدما ادعيا أنه أوقف صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات.