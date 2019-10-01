بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي البلاد .. الحكم بالإعدام شنقًا في حق الإرهابي “عشماوي”

بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي البلاد .. الحكم بالإعدام شنقًا في حق الإرهابي “عشماوي” بعد مائة يوم من مغادرة ليبيا يعترف بالدوافع والتفاصيل حول عملياته الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية المنعقدة بمجمع المحاكم بمنطقة طرة، غدًا الأربعاء، حكمها على 213 متهمًا من بينهم الإرهابي هشام العشماوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم أنصار بيت المقدس”.

ووفق خبر لموقع “الحرة” الأمريكي، فإن هشام عشماوي المقبوض عليه في ليبيا قضى 98 يومًا في السجون المصرية خاضعًا للتحقيق، ومعترفًا بالدوافع والتفاصيل حول عملياته الإرهابية في مصر وخارجها، مشيرة إلى أن المحكمة العسكرية ستقول كلمتها وأن الحكم معروفًا، بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي البلاد.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن عشماوي بعد ما يقرب من مائة يوم، لم يظهر ولو لجلسة واحدة خلال هذه المدة في أي محاكمة، وذلك منذ ظهوره المميز عبر شاشات التلفزيون أثناء ترحيله وتسليمه لمصر من ليبيا، وذلك لاعتبارات وصفتها السلطات المصرية بالأمنية والحرجة رغم أن المحكمة تشهد جلسات لحوالي 213 متهمًا آخرين.

يذكر أن مصر تسلمت هشام عشماوي من قوات الجيش الوطني، بعد لقاء بين المشير خليفة حفتر، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في أواخر مايو الماضي.

وكانت السلطات المصرية، أعلنت يوم في يونيو الماضي، أنها بدأت التحقيق مع الضابط السابق بالقوات المسلحة، هشام عشماوي، والمتهم في أكثر من جريمة إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو 2013م، بعد تسلمه من قوات الجيش بعد هروبه لسنوات في ليبيا.