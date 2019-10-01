الدامجه يختار قائمة منتخب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختار الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم قائمة ضمت 33 لاعبا ليدخلوا في فترة أعدادا تحضيرا للاستحقاقات المقبلة

وضمت القائمة لاعبين للمنتخب الأول و المحليين وسيلعب المنتخب الليبي وديا أمام المنتخب المغربي الأول في الحادي عشر من أكتوبر بمدينة وجدة المغربية وسيلتقي المنتخب المغربي للمحليين في الثاني عشر من أكتوبر بمدينة بركان المغربية فيما سيواجه المنتخب الموريتاني الأول يوم الخامس عشر من أكتوبر بنواكشوط الموريتانية .

وتكونت القائمة التي اختارها المدرب جلال الدامجة من أحمد عزاقة، ومراد الوحشي، وجواد رزق، في حراسة. المرمى وناجي دارة، والمعتصم الصبو، وأحمد التربي، وطلال فرحات، ومحمود عكاشة، وأحمد المقصي، وأبوبكر بوعقيلة، في الدفاع. وسفيان بن عمران، ومحمد مفتاح، والشامخ العبيدي، وعبدالله العرفي ، ومهند أبوعجيلة، في خط الوسط وعمران سالم، وإبراهيم أبودبوس، وسالم المسلاتي ومعتز المهدي وجبريل مرسال في الهجوم .

كما ضمت ثلاثة عشر محترفا هم “أحمد بن علي، وحمدو الهوني، وأنيس السلتوا، ومهند عيسى، والمعتصم المصرالتي، وبدر حسن، ومحمد الترهوني، ومفتاح طقق، ومؤيد اللافي، ومحمد صولة، وعلي معتوق، وصالح الطاهر، وسند الورفلي” .

ويستعد المنتخب الليبي للمحليين لمواجهة حاسمة أمام المنتخب التونسي للمحليين في العشرين من أكتوبر بمدينة طنجة المغربية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020 .