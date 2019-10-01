الخرطوش: تقدمات كبيرة للجيش الوطني وغنم عدد من الآليات جنوب طرابلس استهداف دبابة T55 بالقرب من معسكر النقلية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، منذر الخرطوش، اليوم الثلاثاء، إحراز قوات اللواء 106 مجحفل وكتيبة 21 صاعقة، تقدمات في نقاط تمركز جديدة، مشيرا إلى أنهم غنموا آلية وقتلوا عدد من أفراد قوات الوفاق المدعومة دوليًا .

الخرطوش أفاد ، في بيان – نشره اللواء على صفحته الخاصة على فيسبوك – أن السرية م.د كورنت باللواء 73 مشاة، نجحت في استهداف دبابة T55 بالقرب من معسكر النقلية، جنوب طرابلس.

وأوضح أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني ، استهدف دبابة نوع T55 بالقرب من عيادة الحياة على طريق كوبري المطار السواني، كما أكد مقتل عنصرين من اللواء 73 مشاة، فيما أصيب 5 آخرين.

ونشر اللواء على صفحته صور أظهرت مجموعة من المقاتلين يحملون أسلحتهم متخذين أحد البنايات كحصن يرمون منه ويستترون فيه من ضربات قوات حكومة الوفاق والقوات المساندة لها.