الإعلام الحربي يعلن استسلام مقاتلين من صفوف الوفاق.. ويعد بمفاجآت الفترة المقبلة عملية التسليم بعد تعاون بين العناصر وقوات الجيش لمدة أسبوعين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بقوات الجيش الوطني، استلام مجموعة من القوة المساندة لآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا، أسامة جويلي، بمحور سوق الخميس في مصنع الأسمنت.

وأوضحت الشعبة، من خلال تسجيل مرئي بثته على صفحتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن أفراد المجموعة سلموا أنفسهم لقوات “الجيش”، وبالأخص الكتيبة 122، مضيفة أن عملية التسليم بعد تعاون لمدة أسبوعين، حيث تم الاتفاق وتحديد الموقع والساعة حتى نجحت العملية.

مجموعة تتبع المدعو أسامة الجويلي أحد قيادات مجموعات الحشد المليشاوي .. تُسلّم نفسها #الاعلام_الحربي ..مجموعة تتبع المدعو أسامة الجويلي أحد قيادات مجموعات الحشد المليشاوي .. تُسلّم نفسها بكافة أسلحتها وذخائرها وآلياتها إلى الوحدات العسكرية . Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Tuesday, October 1, 2019

وأثنى أفراد المجموعة التي سلمت نفسها لقوات الجيش على المعاملة الحسنة التي تلقونها، مخاطبين الشباب الذين يقاتلون ضمن صفوف قوات حكومة الوفاق بالانضمام إليهم في “الجيش”.

كما وجه متحدث من قوات الجيش، خطابا إلى أسامة جويلي، قائلا: “افهم يا جويلي رجالك أطاحوا بك، وحكومتك غير شرعية، وحتى القوة المساندة غير شرعية، ويلقون هنا ترحيبا كبيرا من الجيش، وهناك مفاجآت كبرى الفترة المقبلة”.