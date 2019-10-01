إصابة ضابط بالنّجدة أثناء مداهمة وكر لبيع المخدرات في بنغازي النجدة تؤكد أن هذا لن يؤثر على حملتها ضد تجار المخدرات

أخبار ليبيا24 ـ خاصّ

أصيب ضابط بقسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي، إثر مداهمة وكر لبيع المخدرات، مما أدى إلى دخوله للعناية المركزة.

وأعلن مكتب الإعلام الأمني بالإدارة العامة لحماية الآداب، إصابة ملازم أول “إبراهيم جبر العرفي” بجروح بليغة أدخلته إلى العناية المركزة.

وأكدت النجدة، أن إصابة الضابط لن تزيد الأجهزة الأمنية إلا إصرارًا على استكمال الحملة واستمرارها في مداهمة أوكار تجارة المخدرات وكل ما يهدد أمن بنغازي.