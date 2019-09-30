هاربون من مرزق..مواجهات بين القوّات المسلّحة وعناصر داعش قرب القطرون

هاربون من مرزق..مواجهات بين القوّات المسلّحة وعناصر داعش قرب القطرون

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الإثنين أن كتيبة “خالد بن الوليد” التّابعة للقوات المسلحة الليبية، تخوض مواجهات عنيفة مع مسلحين من تنظيم الدولة “داعش” بين منطقتي أم الأرانب والقطرون.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات تدور الآن تحديدا بالقرب مما يعرف بـ “انتينة 80” في أقصى الجنوب الليبي.

وأكد المصدر أن هذه العناصر الإرهابية التي تخوض الاشتباكات الآن مع كتبة “خالد بن الوليد” هم مجموعة إرهابيين هربوا من مدينة مرزق.

يشار إلى أن القيادة الأمريكية الأفريقية “أفريكوم” أعلنت الأسبوع الماضي استهدافها خلال غارات جوية، مواقع عدة لإرهابيين في مدينة مرزق وضواحي سبها أدت إلى مقتل 36 إرهابيا.