لأول مرة .. المسماري يعتزم عقد جلسة عامة لإتاحة الفرصة للمواطن لطرح الأسئلة والاستفسارات هذه الخطوة تأتي إيمانًا من قيادة الجيش الوطني بضرورة التواصل المستمر مع المواطن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أنه سيعقد جلسة عامة لإتاحة الفرصة للمواطن لطرح الأسئلة والاستفسارات التي تجول في تفكيره.

المسماري قال – عبر حسابه الخاص على فيسبوك – إن هذه الخطوة تأتي إيمانًا من القيادة العامة للجيش الوطني بضرورة التواصل المستمر مع المواطن الداعم الأساسي والجوهري لقوات الجيش.

ولم يحدد المسماري مكان وموعد الجلسة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديدها في وقت لاحق.

ونوه المسماري السادة المواطنين الراغبين بضرورة المشاركة لتعبئة النموذج (في هذا الرابط)، موضحًا أنه ستصل رسالة للمشاركين بالمكان والموعد، لافتًا إلى أن الأماكن محدودة لذا سيتم الاختيار حسب أولوية استلام الرسائل مع مراعاة السن وطبيعة العمل والمدينة .