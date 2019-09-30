في تطور لافت بقضية وزير مالية الوفاق.. كتيبة قليوان: أبومطاري “إمعة” ومدعوم من حفتر الكتيبة وجهت خطابًا تحريضيًا لمقاتلي "بركان الغضب" ضد "أبومطاري"

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في تطور جديد لتعرض وزير مالية الوفاق فرج أبومطاري للتهديد من قبل الجماعات المسلحة في طرابلس، وما صاحبها من إجراءات لوزارة الداخلية للقبض على المتورطين، شنت اليوم الإثنين، كتيبة “الشهيد عبدالقادر قليوان –المقاتلة” التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بالمجلس الرئاسي بقيادة محمد الحداد هجومًا لاذعًا “أبومطاري” واصفة إياه بـ “الإمعّة الذي انقلبت عليه الدنيا”.

وتوجهت الكتيبة ـ عبر حسابها بموقع “فيسبوك” ـ إلى المقاتلين في صفوف “عملية بركان الغضب” بالقول إن “فرج أبومطاري تم فرضه فرض وبمنطق القوة من قبل حفتر؛ لكي يكون وزير المالية في حكومة السراج”.

وأضافت، “أن فرج أبومطاري لازال يصرف إلى يومنا هذا مرتبات من وصفتهم بـ “المُعتدين على طرابلس”، مشيرة إلى أن مرتباتهم ترسل لحساباتهم قبل حتى مُرتبات “بركان الغضب”.

وتابعت، “هل تعلم أنت يا من تُقاتل في عملية بركان الغضب أن فرج أبومطاري وبعد اتصاله بالقيادة العامة وحفتر واشتكى له أن يتعرض لمضايقات وأنه قد يفر من طرابلس وكبادرة دعم وقوة وإنه مدعوم وأن له سند قوي قام حفتر بإصدار أوامره لقصف مقر كتيبة النواصي كرساله لـ “فرج أبومطاري” إنني معك وأدعمك”.

وأمر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالقبض على كل من “الطاهر عروة” و “محمد أبودراع” على خلفية قيامهما بالتهجم على وزير المالية فرج أبومطاري بمقر عمله في ديوان الوزارة الكائن بطريق السكة في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

بدورها أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد، التهديدات تعرض لها “أبومطاري” معتبرة أن هذا التصرف المدان يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون.

وأعربت البعثة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم.

وأكدت البعثة استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم لخدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.