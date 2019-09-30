سلامة : ليبيا أكبر مسرح لحرب الطائرات المسيرة في العالم الآن

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن ليبيا أكبر مسرح لحرب الطائرات المسيرة في العالم الآن .

سلامة أشار في فيديو نشرته الأمم المتحدة إلى أن هناك استخدام مكثف جدًا للطائرات المسيرة في الأسابيع الأخيرة، لافتًا إلى أنها نُشرت “600 مرة في جهة و300 مرة على الجهة الأخرى” دون أن يوضح أي جهات يشير إليها.

وعبر سلامة، عن قلقه من اتساع النطاق الجغرافي للعنف بتبادل الهجمات بالطيران المسير بين الطرفين للمرة الأولى، عبر استهداف قاعدتي الجفرة ومصراتة الجويتين نهاية يوليو الماضي.

يشار إلى أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة .