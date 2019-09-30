حكومة الوفاق تنكر وجود اتفاق بين السراج وحفتر في أبوظبي الحكومة تشير إلى ضرورة إشراك تركيا وقطر في المؤتمرات المتعلقة بليبيا

أخبار ليبيا24

نشرت حكومة الوفاق اليوم الإثنين بيانًا أنكرت فيه وجود اتفاق بين رئيس الحكومة فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في أبوظبي.

وقالت الحكومة “لم هناك اتفاق في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة فايز السراج بخليفة حفتر في أبوظبي”.

وأضافت، “أن الاتفاق الذي تم في باريس كان ينص على إجراء انتخابات بتواريخ محددة وهو ما لم يلتزم به الطرف الآخر، في إشارة إلى “الجيش الوطني”.

وأشادت الحكومة بدور ألمانيا في هذه المرحلة من أجل عقد مؤتمر دولي يجمع الأطراف المعنية بالشأن الليبي.

واشترطت الحكومة، مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة دون إقصاء مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم، وذلك في إشارة إلى حلفتيها تركيا وقطر.

وأكدت حكومة الوفاق على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية لأي حوار أو اتفاق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق.

وجددت الحكومة تأكيدها على أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب قوات الجيش الوطني التي وصفتها بـ “المعتدية” من حيث أتت ودون شروط.