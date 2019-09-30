بوشناف يعد بتقديم الدعم لمصلحة الجوازات الشرقية

أخبار ليبيا24-خاص

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف اجتماعا موسعا مع العميد حمدي عمر العبيدي معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية اليوم الإثنين بحضور بعض رؤساء المكاتب بالمصلحة بالمنطقة الشرقية.

وأكد العبيدي في تصريح حصري لوكالة أخبار ليبيا 24 أن وزير الداخلية وعد بتقديم الدعم الكامل لمصلحة الجوازات لخدمة المواطن وتسهيل حصوله على جواز السفر خصوصا للحالات العاجلة من مرضى والبعثات الدراسية.

كما وعد بوشناف بتقديم العون، فيما يخص المقر الجديد للطباعات بالمنطقة الشرقية.

وأكد العبيدي أن بوشناف أصدر تعليماته فيما يخص بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية فيما يخص بعض الفروع والأقسام وتفاديا لما حدث بفرع جوازات بنغازي من عدم تصوير الحالات الحرجة وعدم تكرراها.

ونفى العبيدي أن تكون هناك أي عرقلة من رئاسة المصلحة بطرابلس، مؤكدا تعاون رئاسة المصلحة بشكل مستمر ودائم.

وأكد، العبيدي، أن منظومة التصوير بالفروع والأقسام بالمنطقة الشرقية ستفتح خلال الأسبوع القادم حسب الحاجة وللحالات العاجلة وعن طريق المعاون بالتنسيق مع رئاسة المصلحة خلال الفترة المسائية.

وأشار إلى أن فتح المنظومة خلال الفترة المسائية سيكلف مصلحة الجوازات والجنسية مبالغ مالية لصالح شركة الاتصالات.

وشدد العبيدي، على أن التصوير سيكون للحالات العاجلة فقط حتى يتم ترقية النظام.

وكان العبيدي قد أشرف شخصيا اليوم على تصوير ما يزيد عن 400 مواطن من المرضى ومرافقيهم بفرع جوازات الصحة، الذي عمل منذ بداية دوام اليوم وإلى ما بعد الساعة السادسة مساءً.