الشروع في الخطة الثانية لنظافة بنغازي

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أعلنت بلدية بنغازي اليوم الإثنين إنها تشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من خُطة العمل الموضوعة لنظافة المدينة.

وقام رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر عمران بوجواري، يوم الأحد بإطلاق المرحلة الثانية من خطة العمل بشأن تنفيذ برنامج النظافة العامة بالتنسيق مع شركة قلعة بغداد القابضة.

وأفاد مكتب إعلام البلدية أن شركة المتوسط لأعمال الطرق والمرافق والنظافة العامة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة قلعة بغداد القابضة، قد قامت بتوفير عدد 19 سيارة لنقل للقمامة وعدد أربعة ضواغط و عدد من آلات الكنس مُجهزة بأحدث المواصفات وعدد 300 صندوق للقمامة إضافة إلى 100 عامل مُجهزين بالزي الخاص بأعمال النظافة العامة.

وأوضح، أن عدد الآليات والعُمال ستتم زيادته في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مواعيد العمل ستكون من التاسعة ليلا ً وحتى السابعة صباحاً، على أن تكون البداية الفعلية للعمل اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر القادم، وذلك في عدد من الطُرق والشوارع الرئسية.

وقالت المكتب، “إن نطاق العمل سيتوسع بشكل تدريجي” .

وتمثلت المرحلة الأولى من خُطة العمل الموضوعة لنظافة بنغازي في تجميع ونقل القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها إلى المكب العام بمنطقة قنفودة، والمرحلة الثانية هي العمل على توفير وتشغيل السيارات المخصصة لنقل القمامة بما فيها السيارات الضاغطة والكنس الآلي وتوزيع صناديق القمامة في الطرق والشوارع والميادين على أن تتمحور المرحلة الثالثة حول إعادة التدوير .

وأكد بوجواري، أن العمل يسير وفق الخُطة الموضوعة، وأن البلدية سوف تشهد في قادم الأيام تقدماً نوعياً في أعمال النظافة العامة.