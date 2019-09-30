الثني يتابع سير عمل الهيئة العامّة للمواصلات والنّقل ومشاريعها اللقاء تناول أبرز العوائق التي تواجه سير عمل الهيئة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بحث رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في قرنادة سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والنقل وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها الكابتن “محمد عبد القادر”.

واطلع “الثني” خلال اللقاء لأبرز العوائق التي تواجه سير عمل الهيئة وكيفية وضح الحلول المثلى لها لضمان سير عملها على أكمل وجه.

واستعرض الاجتماع سير عمل عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة ونسب الإنجاز بها، و كيفية تذليل كافة العراقيل لضمان سير عمل هذه المشاريع بالشكل المطلوب.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل لشؤون الموانئ والنقل البحري الكابتن “خالد الجربي”، ونائب رئيس الهيئة لشؤون الطرق والنقل البري الدكتور “إسماعيل قودان”، إضافة إلى وكيل عام وزارة الدفاع اللواء “يونس فرحات” .