نجاح باهر لبطولة “3 × 3” لكرة السلة وسعت اللجنة المنظمة لنشر هذه اللعبة المعتمدة رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في صالة المرحوم سعد الأوجلي منافسات بطولة الهلال لكرة السلة “3 × 3” والتي تواصلت ليومين بتنظيم نادي الهلال وإشراف الاتحاد الفرعي لكرة السلة في مدينة بنغازي.

وسعت اللجنة المنظمة من خلال هذه المسابقة لنشر هذه اللعبة المُعتمدة رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”.

وشهدت المنافسات مشاركة نخبة من أفضل لاعبي كرة السلة في ليبيا وبلغ عدد الفرق المُشاركة في 16 فريقاً مثلها 60 لاعبا من أندية بنغازي والمرج .

وفِي ختام البطولة توج لاعب النصر “يحي الشكماك” بلقب أفضل لاعب في المسابقة بعد ـن توج بلقب البطولة رفقة “مكرم عيسى” و”بن عيسى محمد” و”أحمد القندوز” عقب الفوز على فريق رفاق الدولي “مجدي عبدو” بنتيجة عشرين مقابل عشرة .

هذا وتحصل لاعب الأهلي بنغازي “سفيان الشويهدي” على جائزة أفضل “سلام دانك” وتحصل لاعب الهلال “أحمد الفقيه” على جائزة أفضل رامي ثلاثية.

واختير في نهاية البطولة كلا من لاعب المروج “إسماعيل عثمان” ولاعبي النصر “عبداللطيف الفقيه” و”طارق البيجو” و”يحي الشكماك” للمنتخب المثالي خلال البطولة .