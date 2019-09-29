منظمة الصحة العالمية تبحث أوضاع نازحي مرزق بمدينة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحثت منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم الأحد أوضاع نازحي مرزق المتواجدين بمدينة طبرق مع لجنة الأزمة والنازحين التي شكلتها تسييري طبرق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر وصندوق التضامن وغيرها من الجهات.

وعقد الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي اجتماعًا مع رئيس لجنة الأزمة ومدير الشؤون الاجتماعية بحضور عدد من النازحين بمدينة طبرق .

وقال العليقي إنه قد تم خلال الاجتماع الاطلاع على الأوضاع التي يعيشها النازحين داخل المدينة وخاصة الأوضاع الصحية للأطفال والنساء والشيوخ المرضى .

وأكد العليقي – لأخبار ليبيا 24 – أن عدد الأسر من مرزق بمدينة طبرق قد بلغ “24” عائلة وعدد الأفراد فاق الـ 150 فرداً ، لافتًا إلى أن أغلبهم من الأطفال وبهم العديد من المرضى الذين يعانون أمراض السكر والضغط والصرع وعدد حالة واحد على كرسي متحرك، ولديهم العديد من المشاكل في التعليم والصحة والإسكان.

وأشار العليقي أن منظمة الصحة العالمية في ليبيا تولي اهتمامًا خاصاً بالنازحين من مرزق وغيرها من مدن الجنوب والغرب لتقديم المساعدات الصحية اللازمة لهم .

وأكد أنهم يعقدون اجتماعات مشتركة مع بقية المنظمات مثل منظمة الهجرة واليونسيف واليونسكو ويتم إحالة هذه الحالات لهم لتقديم المساعدة كل فيما يخصه.

يشار أن العديد من العائلات بمدينة مرزق قد نزحوا إلى العديد من المدن الليبية الآمنة منها مدينة طبرق وهم في حالة تزايد مستمر ويعانون العديد من المشاكل بسبب ما تعانيه مدينتهم من أعمال عنف .