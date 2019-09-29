معترفًا بوجود داعش .. حديد : غارات قوات الجيش أثرت على سير عمليات قوة حماية سرت

معترفًا بوجود داعش .. حديد : غارات قوات الجيش أثرت على سير عمليات قوة حماية سرت حفتر يريد أن يضغط على المدينة للسيطرة عليها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترف الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت المنبثقة عن البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، طيه حديد، بأن الغارات التي تشنها قوات الجيش الوطني على مدينة سرت، تؤثر على ملاحقة فلول داعش في الصحراء، خاصة بعد استهداف دورية وهي خارجة إلى الصحراء من قبل مقاتلات الجو التابعة للجيش.

حديد أبدى ، بحسب حوار له مع فضائية “ليبيا الأحرار”، اندهاشه من الصمت المطبق لمختلف الجهات في المدينة إزاء القصف الجوي الذي تتعرض له من قبل قوات الجيش، و”الكل يعرف جيدا من هي قوة حماية وتأمين سرت”.

ونوه أن حفتر يريد أن يدخل قواته من المرتزقة والتشاديين إلى المدينة، حتى أن النقاط والبوابات الواقعة في الطريق الساحلي لم يكن بها ولا ليبي واحد بل أناس لم يكونوا يتحدثون حتى اللغة العربية ومن سافر إلى الشرق عبر سرت يعرف جيدا حقيقة هذه المعلومات، حسب قوله .

ودلل على صحة كلامه مستشهدا باستدعاء محكمة مكافحة الفساد في السودان، لأحد القيادات الإرهابية، للاستدلال منه على معلومات تفيد في التحقيقات بشأن القبض على بعض السودانيين الذي تم ضبطهم في الحدود السودانية الليبية وعثر بحوزتهم على نقود وسيارات دفع رباعي ووثائق موقعة على تجنيد 1000 من المرتزقة السودانيين للقتال في “صفوف حفتر”.

وأوضح الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت، أن حفتر، يريد أن يضغط على المدينة للسيطرة عليها، وتعود للتجربة المريرة التي هجر على إثرها أهلها لأكثر من 4 سنوات خارجها و4000 عائلة لايزالون بلا منازل.

وأفاد بأن الغارة الجوية الأخيرة لقوات الكرامة على المدينة استهدفت مناطق عسكرية وأخرى مدنية هي المطار ومصنع الأعلاف ومشروع الأبقار، بالإضافة إلى معسكر القوة الذي تنطلق منه غرب وجنوب المدينة لملاحقة فلول داعش، والبوابة الشرقية للمدينة التي تحميها من فلول داعش ومهربي الوقود وعصابات تهريب البشر.

وأشار إلى أنه تواصل مع المجلس الرئاسي وأوضح له الصورة كاملة، للتواصل مع المجتمع الدولي المهتم بمكافحة الإرهاب لإيصال ما حدث بالتفصيل، باعتبار أن الرئاسي شريكا أساسيا للأفريكوم في محاربة الإرهاب حتى إن كل العمليات العسكرية التي تشنها الأفريكوم تتم بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت، أعلنت فجر اليوم السبت، مقتل ضابطين تابعين لها، وإصابة 3 آخرين، إثر قصف جوي لقوات الجيش استهدف البوابة السابعة عشر شرق المدينة.

وعلى إثر هذه الغارات، هدد أحد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي من مصراتة والقيادي في عمليتي “البنيان المرصوص” و”فجر ليبيا” المدعو حميد عيسى خضر المجلس البلدي سرت.

ووضع خضر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” المجلس البلدي سرت أمام خيارين إما تنفيذ مطلبه بإدانة قصف مقر معسكر شهداء “البنيان المرصوص”، وإما الرحيل.

وقال القيادي السابق مخاطبًا بلدي سرت :”عندكم لنهاية اليوم يا إما تطلعوا ببيان استنكار لقصف طيران حفتر لقوات “البنيان المرصوص” يا إما تلموا ملفاتكم وتورونا جمال خطواتكم”.