متحدثًا عن مؤتمر برلين.. سفير ليبيا بالأردن يؤكد وجود فرصة دولية سانحة لحل الأزمة الليبية دعا إلى التعاطي معها بمستوى عالٍ من الاهتمام

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تساءل سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية محمد البرغثي اليوم الأحد ما إن كانت برلين ستكون مختلفة عن سابقاتها، مشيرًا إلى الترتيبات لعقد مؤتمر دولي في ألمانيا، للبحث في الشأن الليبي.

وفي تودينة على “فيسبوك”، قال البرغثي “في تقديري أن هناك فرصة دولية سانحة، ينبغي التعاطي معها بمستوى عالٍ من الاهتمام”.

وأضاف، أن ألمانيا صاحبة إرث تاريخي كبير شهدت صراعات وحروب، كما أنها دولة عصرية، ذات اقتصاد عملاق، ولها دور أوروبي وعالمي متميز، وقيادة سياسية رصينة.

وأشار البرغثي، إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي تُعد العدة لمغادرة الحياة السياسية، قد لا تقبل بانعقاد هذا المؤتمر، إلا إذا ضمنت له العناصر الكافية لنجاحه.

وأوضح، أن لقاء نيويورك أظهر مستوى جيد من المرونة، في مواقف بعض الدول، ويؤشر الى تفاهمات دولية بشأن المسألة الليبية.

وقال، “في لقاء نيويورك، كان هناك غيابًا ليبيًا. لا يقلقني كثيرًا هذا الغياب، ولكن يقلقني ذلك الحضور، الذي لا يرتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية”.

وفي إشارة إلى المؤتمر الدولي الذي قد يعقد في برلين، أفاد البرغثي، أن “المؤتمر، قد يُؤسس على ما جاء في اتفاق الصخيرات، وقد يذهب في أتجاه ترقيع خروق هذا الاتفاق”.

وأضاف، “يبدو أن الأطراف الدولية هي الأقدر على فعل ذلك، حيث هناك من يرى بأن الحضور الدولي في الصخيرات كان كبيرًا، وأن الغياب الليبي أيضًا كان كبيرًا”.

وتابع، “المؤتمر الدولي لا يعني الحل، ولكنه قد يكون خطوة ضرورية في مسار الحل. يبقى التأكيد أن الحل الحقيقي، هو جهد وطني خالص وصناعة ليبية بامتياز”.

وأكد البرغثي، أن الأهم هو العمل الوطني الجاد، لمرحلة ما بعد برلين، لاستعادة الوطن وبناء الدولة.