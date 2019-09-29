في إشارة لداخلية الوفاق.. النواصي: هناك من يتاجر بدماء “الشهداء الأبرار”

في إشارة لداخلية الوفاق.. النواصي: هناك من يتاجر بدماء “الشهداء الأبرار” الإعلان جاء بعد أن أمرت باشاغا بالقبض على اثنين من قادتها على خلفية تهديد وزير المالية

أخبار ليبيا24

أعلنت القوة الثامنة بطرابلس المعرفوة بـ (النواصي) اليوم الأحد أن هناك من يُتاجر بدماء من وصفتهم بـ “الشهداء الأبرار” الذين ضحـوا بأرواحهم لله ثم الدفاع عن الأرض، على حد تعبيريها.

وأوضحت القوة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن من يقوم بهذه المتاجرة، يقوم بها لمصالحه الشخصية الضيقة.

وجاء هذا الإعلان بعدما اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، القيادي بـ (النواصي) محمد أبو دراع الملقب بـ (الصندوق)، والطاهر عروة، بالتهجم على وزير مالية الوفاق في مقر عمله، بعدما ادعيا إيقافه لصرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات.

وبيّن كتاب أرسله مكتب وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، إلى مدير أمن طرابلس، أن (الصندوق) تهجم على وزير المالية وترك في يده رصاصة عيار 9 مل.

و (الصندوق) هو القائد الفعلي لـ “الفرقة الثامنة” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والذراع الأيمن لآمرها مصطفى قدور، وهو من أبرز المتحكمين في ملف الاستثمارات والمتنفذين في طرابلس، وقد أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” ضده نشرة حمراء في يونيو الماضي على خلفية شبهات تتعلق بالاستخدام غير المشروع في الأموال الليبية.

وطالب الكتاب الذي جاء ردًا على آخر أرسله وزير مالية الوفاق، عبد الرحمن بومطاري، مدير أمن طرابلس، باتخاذ الإجراءات بضبط المذكورين بالتنسيق مع مكتب النائب العام وإحالتهما إليه.

ووجه بومطاري، الأربعاء الماضي، خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل داخل مكتبه، من قِبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق.