الطرشاني : ضربات “الأفريكوم” استهدفت بالفعل عناصر داعش في سبها عند مقارنة الجثث مع المعلومات الواردة تبين أنهم فعلا الإرهابيون المبلغ عنهم منذ فترة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها، علي الطرشاني، إن الغرفة رصدت الإرهابيين منذ فترة قبل ضربة القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.

الطرشاني أوضح في تصريحات لـ”صحيفة العين الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه عند مقارنة الجثث التي تركتها المجموعات الإرهابية عقب الضربة الجوية مع المعلومات الواردة، تبين أنهم فعلا الإرهابيون المبلغ عنهم منذ فترة.

وأضاف أن الإرهابيين يتمركزون في مناطق الشركة الهندية والحجارة والناصرية التي ضربتها القوات الجوية للأفريكوم، الجمعة الماضية، بعدما تسللوا لأحياء مدينة سبها، لتهدد أمن الجنوب .

وأكد أن الغرفة الأمنية المشتركة نفذت دوريات في الأماكن المشتبه بها، لتوقيف الفارين من التنظيمات الإرهابية، وأن الغرفة ستضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن مدينة سبها واستقرارها .

وكانت قيادة القوات الأمريكية العاملة في أفريقيا “أفريكوم”، شنت غارة جديدة على مدن ليبيا، حيث استهدفت مدينة سبها الخميس، بضربات جوية أسفرت عن مقتل 17 عنصرا تابعا لتنظيم داعش.

وأوضحت “الأفريكوم”، في بيان لها، أن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، والتي تهدف إلى ملاحقة الشبكات الإرهابية وإفشال عملياتهم في ليبيا، لتكون العملية الثالثة خلال أسبوع .

من جهتها، أكدت الناطقة باسم قيادة القوات الأمريكية العاملة في أفريقيا “أفريكوم”، بيكي فارمر، أن القيادة الأمريكية الأفريقية تستهدف بشكل مستمر الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء .

يذكر أن “الأفريكوم”، أعلنت شن غارة جوية الثلاثاء الماضي، استهدفت محيط مدينة مرزق جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، تبعتها بغارة ثانية الأربعاء، قتل فيها 11 شخص إرهابي، فيما أسفرت الغارة الثالثة عن مقتل 17 عنصرًا إرهابيًا.