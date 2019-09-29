الدرسي يعتمد ملفات ساقطي القيد بمصلحة الأحوال المدنية بنغازي لاعتماد تم بعد استيفاء النواقص حسب الإجراء القانوني المتبع لذلك

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتمد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي أكثر من مائة وثلاثين ملف من ملفات ساقطي القيد بعد التأكد من سلامة الإجراءات .

وطالب الدرسي من المواطنين الذين لديهم ملفات مراجعة مكتب ساقطي القيد لإتمام النواقص تمهيدًا لاستكمال إجراءاتهم في أقرب وقت .

يشار إلى أن الدرسي اعتمد في شهر أغسطس الماضي أكثر من 50 ملف لساقطي القيد.

وأوضح المكتب الإعلامي في المصلحة أن الاعتماد تم بعد استيفاء النواقص حسب الإجراء القانوني المتبع لذلك .

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدرسي أكد أن اللجنة ستكون في اجتماع دائم حتى يتم الانتهاء من كافة الملفات التي لديها، مضيفاً بأنه سيتم الانتهاء منها خلال أيام حتى لايتم تعطيل إجراءات المواطنين.

يشار إلى مكتب ساقطي القيد هو مكتب يختص بالمواليد والوفيات التي تجاوزت مدتها أكثر من عام ولم يتم تسجيلهم بسجلات واقعات المواليد والوفيات بالسجل التابع لهم، وقد شكل مدير الفرع لجنة تراجع كافة الملفات التي لدى المكتب.