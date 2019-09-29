البحرية الليبية تنقذ 71 مهاجرا غير شرعي شمال الخمس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت قوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، أنها تمكنت من إنقاذ 71 مهاجرا غير شرعي على متن قارب مطاطي، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة مواجهة أكثر من 50 شخصا خطر الغرق على متن قارب قبالة سواحل البلاد.

البحرية الليبية قالت في بيان لها إنه “بناءً على بلاغ وارد ظهر أمس السبت من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية شمال الخمس، تم إبحار الزورق “قمينس” في مهمة بحث وإنقاذ، وكذلك خروج قارب مطاطي لذات الغرض التابعين للقطاع الأوسط”.

وتابع البيان، “أن عملية البحث عن القارب المبلغ عنه استمرت لعدة ساعات خاصة من الزورق “أوباري” في المنطقة المحددة وما حولها وفي منطقة واسعة في ذات الاتجاه، ولكن دون جدوى، نتيجة أن قارب الهجرة غير الشرعية كان بين توقف وتحرك، وفي كل مرة عند التوقف يطلب إغاثة وفي أحداثيات جديدة، ونتيجة لذلك تم إنهاء مهمة الزورق “قمينس” مع مساء السبت”.

وأوضحت البحرية الليبية أنه، لاحقا، “تم تكليف الزورق “أوباري” بمواصلة المهمة، وبعد عملية بحث استمرت عدة ساعات، وتمكنت الدورية من العثور على قارب الهجرة “غ ش” مع الساعة حوالي 03:00 فجر اليوم الأحد “.

وذكر البيان أن “القارب المطاطي كان على متنه عدد (71) مهاجرا غير شرعي كلهم رجال، وذلك علي بعد (45) ميل شمال غرب الخمس”، وتم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل والوصول بهم وأنزلهم هناك .