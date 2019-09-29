الاتحاد يغادر الكونفيدرالية على حساب حسنية أغادير المغربي وكاد الاتحاد أن يصل للشباك في الشوط الثاني في مناسبتين

أخبار ليبيا 24 – خاص

غادر فريق نادي الاتحاد مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية، عقب تعادله مع فريق حسنية أغادير المغربي بصفر مقابل صفر، في المباراة التي أقيمت أمس السبت بالمغرب ضمن إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ولم تشهد المباراة فرص حقيقية للتسجيل في شوطها الأول، وكاد الاتحاد أن يصل للشباك في الشوط الثاني في مناسبتين .

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بتونس .