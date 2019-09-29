أثناء أعمال الصيانة..سرقة بطاريات آلة الحفر التابعة لشركة المياه في “السرتي”

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أخبار ليبيا24
كشفت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مكتب خدمات وسط بنغازي، أن مجهولين قاموا بسرقة بطاريات آلة الحفر التابعة للشركة في حي علي بن أبي طالب “السرتي”.

وأوضحت الشركة أن سرقة البطاريات تمت أثناء قيام قسم صيانة الشبكات التابع لمكتب خدمات وسط بنغازي بتنفيذ أعمال الصيانة في المنطقة.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة تتمثل في إعادة توجيه تدفق الخط الرئيسي “A “Line والمربوط أساسا على المحطة GT3 والمستوعب لمنطقة السرتي.

وأضافت الشركة أن الأعمال تقتضي ربط الخط على الخط الرئيسي في الطريق الدائري الثالث الذي يصب على المحطة GT11 وذلك للقضاء على ارتفاع منسوب المياه السوداء بالمنطقة.

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