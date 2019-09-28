مشاركة سلبية للمنتخب الليبي لسلة الكراسي المتحركة في بطولة “حنا لحود”

مشاركة سلبية للمنتخب الليبي لسلة الكراسي المتحركة في بطولة “حنا لحود”

أخبار ليبيا24- خاص

فقد منتخب ليبيا جميع مبارياته في بطولة “حنا لحود” الدولية الثانية لكرة السلة للكراسي المتحركة التي نظمت في العاصمة اللبنانية بيروت.

ولعب المنتخب الليبي 4 مباريات خلال المنافسات خسر الأولى أمام أفغنستان بنتيجة 90 مقابل30 والثانية أمام سوريا 49 مقابل 41 وأمام لبنان 38 مقابل37 والأخيرة أمام المنتخب الفلسطيني 42 مقابل 39.

يشار إلى أن المدرب الوطني أبو القاسم اليفرني يشرف على تدريب المنتخب الليبي بمساعدة مصطفى فرحات.