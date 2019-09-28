دون تقديم عمل واضح .. الحمروش : سفارة ليبيا بلندن أنفقت 74 مليون جنيه استرليني كما أنها استولت على بقية الميزانية الخاصة بالمكتب الصحي بأيرلندا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت الدكتورة فاطمة الحمروش،وزيرة الصحة بحكومة عبدالرحيم الكيب السابقة، إن السفارة الليبية في لندن، أنفقت مايقرب الــ” 74″ مليون جنيه استرليني في أربع سنوات، وفي وجود دبلوماسيين بالسفارة بدون أي عمل واضح يقدمونه.

الحمروش أوضحت في تدوينة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة أن كل هذه الأموال صرف خلال فترة وجود، محمود الناكوع سفيرا بلندن في الفترة من عام 2011 إلى 2015 .

وأضافت أن المكتب الصحي بأيرلندا، أنفق قيمة من 3 إلى 3.5 مليون يورو، تم بها دفع مصاريف العلاج والإقامة والمنحة لعدد فاق الثلاثمائة جريح ومريض من الميزانية المخصصة للمكتب خلال نفس الفترة، موضحة أن القيمة الإجمالية التي كانت مُخصصة للعلاج وقتها، 10 مليون يورو.

وواصلت الحمروش أن السفارة الليبية بلندن، استولت أيضًا على بقية الميزانية الخاصة بالمكتب الصحي بإيرلندا، وأغلقت المكتب، وأوقفت عمل الموظفين به، وأوقفت مرتباتهم أيضًا بدون سند قانوني، رغم صرف المبالغ كاملة لحساب السفارة وتخصيصها للعلاج ومرتبات الموظفين تحت البندين بوضوح لكل منهما.

واختتمت أنه حتى الآن، لم يحُاسب أحد بالسفارة، رغم وجود كل المستندات والدلائل وعلم الخارجية وديوان المحاسبة بكل التفاصيل.