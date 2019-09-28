بن علي يتألق مع كروتوني في الدوري الإيطالي

بن علي يتألق مع كروتوني في الدوري الإيطالي

أخبار ليبيا24- خاص

نجح النجم الليبي أحمد بن علي في تسجيل ثنائية لفريقه كروتوني قادته للفوز على بيسكارا مساء أمس الجمعة بنتيجة 3-0 في إطار الجولة السادسة من منافسات دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وقدم النجم الليبي اداء متميزا وسجل اسمه نجما للمباراة بثنائية في الدقيقتين 17 و 56 فيما سجل هدف كروتوني الثالث جيوفاني كروكياتا في الدقيقة 86.

وبهذين الهدفين أصبح رصيد بن علي 3 أهداف سجلها في مباراتين على التوالي، كما َقّاد هذا الفوز فريقي كروتوني للمركز الثالث بعد أن برصيد 11 نقطة.