بقيمة بلغت مليون ونص دولار .. الوفاق تتعاقد مع لوبي أمريكي للضغط على ترامب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مارس المحامي برادلي جريستمان، الذي يعمل بالعلاقات الحكومية والاتصالات في شركة “جوثام”، ضغوطًا على الرئيس دونالد ترامب، في نيويورك، بمشاركة جماعة ضغط أخرى بشركة شاي فرانكلين، من أجل تكوين لوبي نيابة عن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، لإعداد تقارير حول “انتهاك حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد المدنيين الليبيين” التي يرتكبها خليفة حفتر، في طرابلس.

وأوضحت صحيفة politico الأمريكية، في تقرير لها، أن قيمة العقد بين حكومة الوفاق وجماعة الضغط الأمريكية، تبلغ 1.5 مليون دولار لمدة عام واحد، مع مبلغ إضافي قدره 150 ألف دولار لـ”نفقات متنوعة”، ويجب دفع نصف الرسوم مقدما.

وأضاف التقرير، أن الصراع بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، امتد بشكل متزايد إلى واشنطن منذ أيد ترامب – بشكل غير متوقع – حفتر في العمليات على طرابلس في شهر أبريل الماضي، ما دفع الوفاق إلى استئجار شركة عطارد الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري، بموجب عقد مدته سنة واحدة بقيمة 1.8 مليون دولار، لتكون ضمن جماعات الضغط التابعة لمجموعة ميركوري المسجلة للعمل في ليبيا، وفي المقابل استأجرت قوات حفتر جماعات الضغط التابعة لها في واشنطن خلال شهر مايو الماضي.

وأشار التقرير، إلى خبرة شركة “جوثام” في ليبيا، حيث سجل جيرستمان وشريكه، ديفيد شوارتز، من خلال مكتب المحاماة “جيرستمان شوارتز إل إل بي”؛ للضغط من أجل صندوق الثروة السيادية في ليبيا الشهر الماضي، موضحا أنهم ضغطوا من قبل نيابة عن شركة MHRT International Oilfield Services، في محاولة لإقناع ترامب بدعم خطتها لإرسال قوات أمن خاصة إلى ليبيا لتسهيل التنقيب عن النفط، وفق عقد تبلغ قيمته 200 ألف، لكنها لم تنفذ.

وكانت حكومة الوفاق، المشرفة قانونا على الهيئة الليبية للاستثمار، استعانت منذ منتصف الشهر الماضي، بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أمريكية لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن ثروة سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار دولار.