الليبي صالح طاهر يقود اتحاد طنجة لربع نهائي كأس المغرب

أخبار ليبيا24- خاص

قاد المهاجم الليبي صالح طاهر فريق اتحاد طنجة المغربي للعبور إلى ربع نهاية كأس العرش لموسم 2018-2019.

وجاء تأهل طنجة عقب الفوز على الفتح الرياضي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم دور ثمن النهاية، يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري.

ووقع الهدف الوحيد في المباراة، اللاعب الليبي صالح طاهر سعيد، عبر ضربة جزاء في الدقيقة 113، بعد لجوء الفريقين إلى الشوطين الإضافيين.

وبهذا التأهل، سيواجه فريق فارس البوغاز، لقاء الفائز من لقاء حسنية أكادير وضيفه جمعية سلا، ضمن ثمن نهائي الكأس الفضية.