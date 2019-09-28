الكتيبة 155 تؤكد استهداف سيارة مصفحة لنقل الذخيرة

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أكدت سرية “كورنيت” التابعة للكتيبة 155 مشاة استهدافها أمس الجمعة سيارة نوع “تويوتا 24 دبل” مصفحة كانت تستخدم لنقل الذخيرة.

وذكر مكتب الإعلام الكتيبة 155 مشاة على حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن تم تدمير السيارة بالكامل و استهداف تجمع بجوارها و انتشار أشلاء عناصر قوات الوفاق.

وكانت الكتيبة نشرت الخميس مقطع فيديو آخر يظهر استهداف سرية “الكورنيت” التابعة للكتيبة مبنى تستغله قوات تابعة لحكومة الوفاق.

وأوضحت الكتيبةأن قوات الوفاق كانت تستغل المبنى في نصب قاعدة “كورنيت” خاص بها، مشيرة إلى أنه تم تدمير قاعدة الـ “كونريت”، ومقتل وإصابة عدد من الأفراد المتمركزين فوق المبنى.