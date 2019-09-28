السويحلي: الموت أشرف لي من السماح لحفتر بدخول طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي خلال مشاركته في المظاهرات بميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس .

السويحلي قال في الفيديو “إن الموت أشرف له من دخول المجرم حفتر وقواته لطرابلس، وتدنيس ترابها، حسب وصفه .

وأكد السويحلي رفضه التام مُشاركة خليفة حفتر في أي عملية سياسية، أو حواء أو تسلمه السلطة التي قاتل من أجلها أبنائنا، حسب تعبيره .

الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، قال أيضًا في تغريدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جدد العهد لما وصفهم بـالأبطال المُدافعين عن طرابلس، وإصرارهم على دحر قوات حفتر، واجتثاث مشروعه، مؤكدًا رفضه القاطع مشاركة خليفة حفتر في أي عملية سياسية قادمة، وأن من جاء بالحرب لن يوُاجه إلا بها.

وكان السويحلي دعا المتضررين من العمليات العسكرية على طرابلس، إلى الخروج، أمس الجمعة، بساحة الشهداء، لرفض العدوان على العاصمة.

السويحلي دعا أهالي طرابلس للخروج أيضًا، لدعم ما وصفهم بـالأبطال، الذين يضحون بأرواحهم وأطرافهم في كل الجبهات دفاعًا عن أعراضهم وأموالهم وحريتهم، – حسب قوله.

ومن ناحيته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي في طبرق طلال الميهوب، إن الوثائق والأدلة الموجودة لدى الجهات الأمنية والمجلس تؤكد مشاركة عناصر عسكرية أجنبية في القتال مع قوات الوفاق في طرابلس.

الميهوب أضاف أن بعض التشكيلات العسكرية الموجودة في مصراتة تشارك في العمليات، وتضم تشكيلات عسكرية لبعض الدول منها تركيا، حسب قوله.

وأكد أنه إلى جانب عناصر “داعش” الإرهابية الموجودة في طرابلس منذ فرارها من سرت، تشارك القوات العسكرية من الأتراك في العمليات الدائرة الحالية، كما يقوم ضباط وضباط صف من تركيا بمهام في العاصمة، حسب تأكيده.

وأشار إلى أن الوثائق والأدلة المتوفرة لدى القوات المسلحة ومجلس النواب سيتم نشرها خلال الفترة المقبلة.