الأحوال المدنية بنغازي تكشف عن إطلاق منظومة حديثة لكافة السجلات في المدينة

الأحوال المدنية بنغازي تكشف عن إطلاق منظومة حديثة لكافة السجلات في المدينة

أخبار ليبيا24

كشف مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي اليوم السبت عن إطلاق منظومة حديثة ومتطورة لكافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها.

وأكد الدرسي خلال اجتماعه بمدراء السجلات المدنية ومشرفي المنظومات أن هذه المنظومة محمية ومتطورة يستطيع الموظف سحب كافة مستخرجات المطلوبة بكل سهولة وسرعة.

وأوضح مدير الفرع – بحسب مكتب الإعلام – أن المنظومة التي سيتم إطلاقها هذا الأسبوع ستوفر الوقت للموظف والمواطن بحيث تتميز بسرعة سحب الشهائد من السجل المدني.

وأشار الدرسي إلى أن المنظومة الحدبثة مراقبة من قبل إدارة الفرع وسيتم معرفة من المسؤول عن سحب المستخرجات من السجلات المدني.

وقال مدير الفرع إن الموظف المسؤول سيوقع على تعهد باستلام المنظومة بعدها سيتم اعتمادها من قبل رئيس مكتب التوثيق والمعلومات بإدارة الفرع.

ولفت إلى أنه سيتم الكشف في أي وقت عن من المسؤول عن سحب المستخرجات من السجل، مؤكدًا أن المنظومة ستكون محمية يصعب اختراقها من قبل ضعاف النفوس.

وذكر الدرسي أن الهوية الليبية بهذه المنظومة ستكون في مأمن من الاختراق بعد التجاوزات والاختراقات التي جرت في السنوات الماضية في بعض السجلات المدنية.

يشار إلى أن المنظومة التي سيتم إطلاقها من قبل إدارة الفرع هي منظومة موحدة بكافة السجلات المدنية في ليبيا بعد أن تعاقدت مصلحة الأحوال المدنية برئاسة محمد بالتمر لمنع الاختراقات والتزوير والعبث بالهوية الليبية.