أستراليا ترفض منح التأشيرة للكرة المصغّرة اللّيبية

أخبار ليبيا24- خاص

رفضت السفارة الأسترالية في القاهرة منح البعثة الليبية المشاركة، في كأس العالم لكرة القدم المصغرة تأشيرة الدخول لأراضيها للمشاركة في البطولة.

وبحسب مسؤول الاتحاد الليبي للعبة حسين الطويلب، فإن الاتحاد قد بدأ إجراءات التأشيرة منذ فترة طويلة وأن السفارة طالبت بمستند دعم تتحمل من خلاله هيئة الشباب والرياضة تكاليف المنتخب خلال مشاركته في المسابقة.

وأكد الطويلب في تصريحات صحفية أن الهيئة وفرت كل ما يلزم، وقدمت جميع المستندات التي تشير إلى تكفلها بمصاريف المنتخب في أستراليا ولكنهم فوجئوا برفض كل التأشيرات بدون سبب مقنع.

ويعد منتخب الكرة المصغرة الليبي من أفضل المنتخبات في الوطن العربي وأفريقيا.