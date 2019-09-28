أبو الغيط يبحث مع موجريني سبل إنجاح جهود إحياء المسار السياسي في ليبيا الأوضاع في ليبيا تشكل خطر على السكان والمنطقة بأسرها

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت صحيفة “الوطن” المصرية، إن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإقليمي، مع تركيز خاص على الأزمة الليبية.

الصحيفة بينت أن الطرفان حرصا على التأكيد على اهتمامهم بإنجاح الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتأييد مساعي المبعوث الأممي في إعادة إحياء المسار السياسي والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأكد الطرفين أن الأوضاع في ليبيا، تُشكل مخاطر، ليست فقط على السكان المدنيين، ولكن على الأمن والاستقرار فى المنطقة بأسرها.

ومن جهته، قدم أبو الغيط الشكر لـ”موجريني” على ما بدته من تعاون كبير، وحرص الدائم على التنسيق والتشاور خلال فترة توليها منصب الممثلة العليا للسياسة الأوروبية، والذي ينتظر أن تغادره خلال أسابيع قليلة، وفقًا لبيان صادر عن جامعة الدول العربية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الأمين العام للجامعة العربية، عن خالص تمنياته لموجريني بالنجاح في المستقبل، معتبرا إياها صديقة للعالم العربي.