نواب يطالبون رئيس مجلس النواب بإلغاء قرار إنشاء مجلس أعلى للإعلام

اعتبروا أن القرار يعد تدخلًا في "السلطة الرابعة"

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أخبار ليبيا24

طالب أعضاء من مجلس النواب رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بإيقاف قرار إنشاء مجلس أعلى للإعلام واعتباره “كائنًا لم يكن”.

وأعرب النواب وعددهم عشرة، في بيان، رفضهم التام لقرار إنشاء ما يسمى “مجلس أعلى للإعلام” برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميدة حومة، وعضوية عدد ممن يتقلدون رئاسة وإدارة عدد من الهيئات والإدارات الإعلامية والثقافية بالحكومة المؤقتة ومجلس النواب.

واعتبر أعضاء مجلس النواب الرافضين للقرار، أن القرار “غير مدروس وعشوائي” ويعد تدخلًا في سلطة الإعلام باعتبارها “سلطة رابعة”، مشيرين إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته كفل لها حريتها.

وأشار النواب إلى أن قرار تأسيس المجلس، يُعد تدخلًا غير مقبول لتشويه صورة مجلس النواب، ومحاولة للسيطرة على حرية الرأي والإعلام، والتدخل في السلطة التنفيذية للدولة، وإنشاء أجسام موازية لعمل الجهاز التنفيذي للدولة، والمتمثل في الحكومة الليبية المؤقتة، والأجهزة التابعة لها، كما أنه يهدد مبدأ الفصل بين السلطات.

 

 

 

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