مصدر رفيع لـ” أخبار ليبيا24″: سلاح الجو الليبي نفذ ثلاث ضربات جوية دقيقة

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر عسكري رفيع لـ”أخبار ليبيا24″ أن طائرات سلاح الجو الليبي نفذت اليوم الجمعة ثلاث ضربات جوية دقيقة على أهداف تابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته :”الغارة الأولى كانت على معسكر النواصي، وموعد الضربة كان الساعة 7:30 صباحًا تجنباً لأي أضرار جانبية لأنه قريب من طريق رئيسي واليوم جمعة، يوم عطلة”.

وتابع المصدر :”الضربة الثانية شمال مدينة غريان على معسكر يقوم بتدريب مرتزقة من تشاد، الذين تم قتل عدد منهم دخلوا خلال هذا الأسبوع تحت رعاية آمر غرفة المنطقة الغربية التابعة للوفاق اللواء أسامة اجويلي بين القواسم وغريان “معسكر بورشادة” .

وأشار المصدر إلى أن الطلعة الثالثة كانت جنوب سبها تم خلالها قصف مجموعة من المعارضة التشادية وإرهابيين تسللت في المساء.

وأكد قائلا :”يوم أمس الخميس أيضاً تم قصف تجمع لإرهابين مقاتلين أجانب في ضواحي “غدوة” في الجنوب الليبي؛ و كانت الإصابة مباشرة و دقيقة”.

وأفاد المصدر أن طائرات سلاح الجو استهدفت أمس الخميس كذلك معسكر الردع في معيتيقة الجانب العسكري للمطار وتحديدًا غرفة عمليات الردع وهي غرفة عمليات الأتراك .

ولفت المصدر إلى أن غرفة عمليات القوات الجوية تنصح جميع المدنيين بالابتعاد عن معسكرات المليشيات في العاصمة طرابلس.