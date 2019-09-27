للمرة الرابعة..”أخبار ليبيا24″ ترصد مرور الشاحنات على جسر “الباكور”

أخبار ليبيا24- خاص

رصدت عدسة “أخبار ليبيا24” للمرة الرابعة صباح اليوم الجمعة مرور عدد من الشاحنات وسيارات النقل على جسر “الباكور” شرق بنغازي 70 كلم تقريبًا.

ورغم تحذيرات مصلحة الطرق والجسور والهيئة العامة للمواصلات والنقل لم يلاحظ وجود أي دوريات أمنية قبل جسر “الباكور” غربا لمنع سير الشاحنات مع وجود تمركز أمني بعد الجسر من جهة الشرق.

ولوحظ مرور الشاحنات بشكل طبيعي على التمركز الأمني شرق الجسر وقيام عناصره بالتفتيش الدوري ما يعد استهتارًا بقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن منع سير الشاحنات وما في حكمها على جسري وادي الكوف والباكور.

وأصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارًا بمنع سير المركبات الآلية “الشاحنات ونحوها” على جسري وادي الكوف والباكور نظرًا للتصدعات والتشققات التي تنذر بالخطر.

ورجح مختصون أن تكون هذه التصدعات ناتجة عن الحمولة الزائدة للسيارات التي تمر فوق الجسر، إضافة إلى غياب أعمال العمرة والصيانة الدورية له، وهو ما يهدد بسقوطه الذي سيسبّب كارثة حقيقية وخسائر مادية جسيمة، إضافة إلى مخاطر إصابة المستعملين للطريق من المواطنين.